Les demandes de permis d'urbanisme sans architecte si compliquées qu'un tuto est mis en ligne "pour assister les citoyens"

“A Charleroi, ces projets représentent près de 40 % des 1 200 dossiers que nos services ont à traiter en moyenne chaque année” indique l’échevine en charge de l’Urbanisme Laurence Leclercq. Si on fait le compte, ce sont donc une dizaine de ces demandes qui parviennent toutes les semaines à l’administration, près de 500 tous les ans. “Les citoyens sont perdus face à certaines questions de ce formulaire. Ils n’en comprennent pas le sens, ignorent où trouver les informations utiles, par exemple en matière cadastrale ou de décret sols. Cela les amène à appeler nos services déjà débordés de travail. Pour les accompagner dans leurs démarches, j’ai soumis au collège l’idée de réaliser une petite vidéo d’assistance, un tutoriel complet. Le projet a été validé et financé. Nous en avons confié la conception et la réalisation à un partenaire extérieur par marché public, et le produit vient de nous être fourni. Il sera mis en ligne sur le portail de la ville dès ce mardi”, annonce l’échevine.

Dans son plan stratégique transversal, Laurence Leclercq avait fait une priorité de l’orientation des citoyens. “Ce projet rencontre pleinement cet objectif”, selon elle. Cela va également aider Charleroi à réduire le nombre de travaux clandestins. Étape par étape, la vidéo explique comment remplir le formulaire, en évitant de perdre du temps à répondre à des questions qui ne sont pas indispensables. “Nous avons également créé une boîte à outils dans laquelle les modes d’emploi des différents portails et bases de données wallons sont détaillés. Pour compléter son dossier, le demandeur doit en effet fournir des renseignements disponibles dans ces fichiers”, poursuit-elle. Quand une demande de permis est incomplète, les services de l’urbanisme en informent le titulaire qui dispose d’un délai pour régulariser. Mais au-delà de ce rappel, le dossier est déclaré irrecevable. Il faut donc tout reprendre à zéro. “La vidéo vise à faciliter ce qui apparaît souvent comme un parcours du combattant. Nous l’avons voulue didactique et explicite”, commente Laurence Lerclecq. Un clip de promotion vient d’être posté sur les réseaux sociaux.

Toute l’info est reprise sur le website de la ville de Charleroi à l’onglet urbanisme/logement.

Un tutoriel en ligne pour remplir sa demande de permis d'urbanisme sans architecte. Une première, et c'est à Charleroi. ©ALBIN

Cinq minutes pour orienter le citoyen

D’une durée de 5 minutes, le tuto “annexe 9” de la ville de Charleroi a fait l’objet d’un intelligent scénario. S’il rappelle chacune et chacun à ses obligations en matière d’urbanisme, et notamment à celle d’introduire une demande de permis pour réaliser des travaux de petite transformation, il a le mérite de sa clarté. Ces transformations peuvent être de légères extensions (garage, véranda, buanderie, carport) ou une rénovation de façade, etc.

Étape par étape, la vidéo aborde l’annexe 9 et explique comment la remplir. “Nous sommes partis du questionnement du citoyen”, raconte l’échevine. “Il peut en effet se trouver désemparé face à certaines demandes d’information qui requièrent des recherches de sa part, comme les références d’une parcelle cadastrale, des précisions de “zonage”, l’octroi d’une dérogation aux règles d’urbanisme en vigueur dans le quartier.” L’exemple que cite l’échevine est celui d’un garage qui comporterait une toiture plate alors que les règles imposent des toits à versants. Bien entendu, la demande est examinée par les services de la commune : “qu’elle soit complète et correctement remplie n’implique pas qu’il y aura accord”, souligne Laurence Leclercq. “Si la situation le justifie, un refus pourra toujours être notifié. La vidéo a pour but de soulager nos services qui sont déjà surchargés. Et de permettre à des dossiers d’être complets et recevables afin de pouvoir être examinés.”

Tout est minutieusement détaillé, avec pédagogie. Le langage est clair ce qui rend le message accessible au plus grand nombre. “Bien sûr”, observe l’échevine, “tout le monde n’est pas équipé ou préparé à effectuer des démarches à distance. Nos services restent à la disposition des citoyens qui ne sentent pas à l’aise avec internet ou n’ont pas de connexion ou de PC pour suivre le tuto et télécharger les documents réclamés.”

Certaines parties du document annexe 9 ne sont pas à remplir obligatoirement : C’est une autre indication apportée par la vidéo qui ne manquera pas d’aider des usagers extérieurs à la ville et confrontés aux mêmes difficultés de compréhension que les carolos.