Parking payant à Charleroi: "il n'existe aucune liste blanche de plaques exonérées"

À Charleroi, le parking est également payant dans le centre-ville. Y a-t-il les mêmes avantages pour certains élus? Nicolas Tzanetatos, chef de groupe de l'opposition MR, a posé la question. "Il n'existe aucune liste blanche de plaques exonérées en lien avec le règlement redevance. Tous les citoyens sont logés à la même enseigne et aucune exonération n'est accordée au personnel politique, administratif ni aux représentants des forces de l'ordre", assure Xavier Desgain, échevin de la Mobilité (Ecolo).

Des exemptions sont par contre bien prévues dans l'article 18 du règlement adopté par le conseil communal de Charleroi. Mais cet article est clair: c'est pour des "véhicules de service" (1), uniquement quand ils sont stationnés dans le cadre de l'exercice de leurs missions de service public (2) et à condition que les véhicules soient clairement identifiables par un lettrage adéquat (3). C'est-à-dire que cela concerne les camionnettes de la ville (pour élaguer des arbres par exemple), de la RCA (qui gère le stationnement payant), les véhicules prioritaires (police, pompiers, ambulances, SMUR), les camionnettes du CPAS (livraison de repas chauds chez les personnes âgées), les véhicules de la SWDE et d'Ores (pour les urgences liées à l'eau, au gaz ou à l'électricité), les véhicules de Tibi (les camions poubelle ou pour le nettoyage des rues) et les véhicules du TEC (bus, service de sécurité, contrôles).