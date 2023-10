”Sirena” : c’est le nom choisi pour la future piscine de Farciennes et Châtelet

Sirena, c'est le nom choisi pour la piscine Sambr'Aqua commune à Farciennes et Châtelet. ©D.R.

Pour rappel, les travaux d’aménagement ont commencé fin 2021 après des années de “montage de dossier”, comme on dit. Fermée en 2014, la piscine de Farciennes va être totalement rénovée et sera bien agrandie pour accueillir un bassin de 25 mètres, une pataugeoire, des toboggans aquatiques, des espaces jeux mais aussi un espace wellness avec sauna et hammam, une salle de fitness ainsi qu’un espace Horeca. La facture, par contre, a explosé : on est passé de 8 millions d’euros à 14,9 millions en l’espace de quelques mois, suite à la crise énergétique liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’augmentation du prix des matériaux et l’inflation galopante.

Les travaux avancent bien à Sirena, la piscine Sambr'Aqua commune à Farciennes et Châtelet. ©D.R.

Les écoles et clubs sportifs peuvent cependant déjà réserver un créneau en contactant sambraqua@gmail.com.