Voici la stratégie pour attirer davantage de touristes à Charleroi Métropole dans les années à venir

L’élaboration du schéma directeur Tourisme a été confié au bureau conseil français In Extenso. Le président de la maison du tourisme de Charleroi Maxime Hardy, en charge de cette compétence dans le collège communal carolo, en a précisé l’objectif : il s’agit de définir une stratégie et de préparer un plan d’actions, pour rendre la région encore plus attractive. Au travers d’enquêtes et de rencontres avec les différents opérateurs, un diagnostic a été établi. Il a servi de base à l’élaboration de la stratégie qui devra se décliner en projets d’action.

En termes d’hébergement, Charleroi Métropole représente une offre de 10 000 lits touristiques marchands qui se concentrent à 17 % autour de Charleroi, et de 28 % à Froidchapelle notamment sur le site des lacs de l’Eau d’Heure. Quant à l’offre de tourisme, elle s’articule sur trois pôles : Charleroi et alentours avec la culture et les musées, les lacs avec les loisirs nautiques et terrestres et Chimay, avec son parc national. Culture, loisirs, nature : ce sont les trois moteurs touristiques de la région dont le succès dépend d’une chaîne de services, depuis l’information au partage d’expériences en passant par l’accueil, la restauration, le logement, la mise en vente de produits.

Devenir une destination prisée impose d’assurer l’exemplarité à chacun des maillons de cette chaîne, avec une offre adaptée. Dans son étude prospective, le cabinet In Extenso a identifié trois trames de thématiques qui différencient Charleroi Métropole : la noire autour du patrimoine industriel, l’urbex, le street art ; la verte avec les terrils et les itinéraires de promenade dans la nature et enfin la bleue avec les cours d’eau, en particulier la Sambre, et les lacs de l’Eau d’Heure.

Pour tirer le meilleur parti de ces éléments, le schéma directeur préconise de renforcer l’interaction entre les opérateurs. Christelle Dethy du Bois du Cazier en a donné un exemple : “quand l’exploitant du Crocodile Rouge accueille des touristes pour la traversée des lacs, il parle de notre musée et vice-versa, nous ne nous situons qu’à une trentaine de kilomètres l’un de l’autre. Idem avec le parc national et Chimay. Cela fait naître des envies, nous avons tout à gagner à promouvoir mutuellement nos points forts.”

La stratégie sera affinée pour la fin de l’année. Des groupes de travail seront constitués dans la foulée pour mettre cette stratégie en projets.