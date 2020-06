Vingt-et-une écoles communales de Charleroi ont été sélectionnées cette année pour l'appel à projet wallon "Ecoles numériques 2020", et bénéficient de la sorte d'une budget maximum de 290.000 euros.

Dix-neuf implantations fondamentales, une école secondaire et un établissement d'enseignement de promotion sociale pourront ainsi développer des projets pédagogiques mis en place par les directions et les enseignants : Tableaux Blancs Interactifs, écrans tactiles, tablettes, pc portables, etc. pourront être achetés pour les enseignants et les enfants.

"Durant le confinement, on a pu voir toute l'importance du numérique. Pour garder le contact avec les élèves, travailler à distance ou leur donner accès à des ressources pédagogiques. En dehors de cette période particulière, il est également essentiel d'inculquer, dès le plus jeune âge, l'usage et la manipulation d'outils numériques dans un objectif d'apprentissage. Par ailleurs, y avoir accès très tôt, à l'école, mets tous les enfants sur un pied d'égalité", note Julie Patte (PS), échevine de l'Enseignement.

On rappelle que 400.000€ seront également mis sur la table par la Ville de Charleroi directement, en plus des subsides accordés par la Wallonie, pour aider les familles à acheter un ordinateur à leur enfant, tant qu'il est scolarisé à Charleroi, pour qu'il puisse s'en servir également chez lui comme une sorte de "cahier numérique". Une aide financière qui pourra aider même les plus précarisés à disposer d'un ordinateur personnel efficace pour suivre les cours.

Revenons-en aux projets pédagogiques qui seront développés avec les 290.000€ de l'appel "Ecoles numériques 2020", les écoles suivantes ont été sélectionnées :

Enseignement fondamental : 19 implantations

Monceau Richard Pouillon (implantation des Tilleuls)

Roux Bassée

Charleroi Cobaux (maternel)

Marcinelle Bruyère

Gilly Sart-Allet

Mont-sur-Marchienne Haies (2 implantations)

Mont-sur-Marchienne Try Du Scouf

Jumet Centre (Implantation du Try Charli)

Lodelinsart Ouest

Lodelinsart Bon Air

Marchienne Les Chrysalides (2 implantations)

Goutroux Coquelicots

Jumet Heigne

Charleroi Roton (primaire)

Monceau Ruau

Marcinelle Les Cerisiers

Gosselies Les Mimosas

Enseignement secondaire : 1 école

CECS La Garenne

Enseignement de promotion sociale : 1 école