"Lovely Solidarity" est une association qui distribue, partout où c'est possible et nécessaire notamment en Belgique, France et Luxembourg, de quoi couvrir les drains/redons utilisés après une opération chirurgicale d'un cancer du sein.

"Ces tubes et bouteilles sont ainsi camouflés dans un joli sac, aisément transportable, libérant les mains de la patiente et facilitant ses déplacements lors de son hospitalisation", note le CHU dans un communiqué. "Or, la marche encourage le drainage et permet donc un retour à domicile plus rapide."

Cousus à la main par des couturières bénévoles, ces sacs en tissu doux sont nommés "Loverly bags". Chaque modèle est unique. L'association en a livré 210 à la Clinique du Sein du CHU de Charleroi ce lundi, qui est en constant développement.

L'équipe du CHU veut sa prise en charge "résolument humaine et personnalisée", puisque les étapes d'un cancer du sein, et l'opération qui peut suivre un diagnostic, sont psychologiquement éprouvantes. Ces petits sacs pourront, dès lors, aider les patients au même titre que les accompagnants et le suivi psychologique systématiquement proposé.