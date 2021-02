À l’initiative du Plan de cohésion sociale et de la bibliothèque communale, une structure spécifique a été mise en place pour soutenir les étudiants et les élèves dans ces temps difficiles. En effet, suite à la pandémie, les établissements scolaires ont dû s’adapter et sont contraints de dispenser leurs cours à distance via des plateformes numériques.

Ces changements dans le quotidien des élèves ont mis en lumière le manque de matériel informatique pour certains et d’espace de travail aidant à la réussite scolaire. "Nous avons mis ce soutien scolaire en réponse aux demandes d’établissements scolaires de l’entité. Dès lors, il est maintenant possible, à partir de la cinquième primaire, de profiter aussi bien d’un matériel que d’une aide méthodologique," explique Rudolphe Deschryver, chef de projet au PCS.

En plus de cette aide logistique, des conseils en recherche documentaire sont également prodigués par le personnel de la bibliothèque comme pour des références d’auteurs.

Les services de soutien sont accessibles tous les mercredis après-midi ainsi que le premier et le troisième samedi de chaque mois. "Pour maîtriser l’outil informatique et son organisation, la coordinatrice de l’EPN, Véronique Ben Moussa peut intervenir et aider par exemple à gérer sa boîte mail, organiser son archivage, comment transformer un document Word en PDF ou encore comment effectuer une visio. Pour cela, il suffit de prendre un rendez-vous."

Si le service de soutien a tardé à se mettre en place, c’est d’abord pour des raisons sanitaires mais surtout pour rendre possible le service mobile avec du nouveau matériel flambant neuf. "Il y a d’une part l’EPN fixe qui est basé à la bibliothèque. Une subvention de 15 000 euros a permis de remplacer l’ensemble du matériel. D’autre part, il y a un budget de 9 000 euros du PCS pour rendre l’EPN mobile. Des locaux sont mis à disposition du tout nouveau Point situé en centre-ville."

Pour réserver, contactez le 071/54.81.98.