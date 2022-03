En 2016, Saphir Essiaf et Philippe Dylewsky, sortaient "24 heures héro". Dans ce livre, l'auteur décrit une journée de Nadia et Arnaud, un couple de toxicomanes évoluant dans Charleroi. Drogue, amour, prostitution ou encore mendicité sont abordés dans ce livre d'un réalisme troublant bien que totalement inventé. "Dans ce livre, nous avons raconté 24 heures d'un couple de conditions différentes. Nous avons cherché à humaniser des personnes souvent ignorées. Même si l'histoire se déroule à Charleroi, cela aurait pu être dans n'importe quelle autre ville."

Accompagnateur social, et référent bien connu dans Charleroi, Saphir a tenu à ce que le livre soit le mieux documenté possible. "Nous avons visité des squats de jour comme de nuit. Nous avons cherché comment les toxicomanes envisageaient leur quotidien et leur vie. Pour ce faire, nous nous sommes notamment rendus en Suède, au Maroc ou encore en Thaïlande. Nous avons accompli un travail de recherche de grande ampleur. Le livre ne raconte pas une histoire vraie mais est la combinaison de plusieurs personnalités rencontrées."

Après un changement de maison d'édition, le livre a connu un essor que n'auraient jamais prévu les auteurs. "Nous sommes passés chez Nouveau Monde Editions où nous avons pu être distribués dans toute la francophonie. La période de crise sanitaire nous a empêché de faire une tournée promotionnelle mais le résultat sans cela dépasse déjà nos espérances. Avec la vie qui reprend, nous allons pouvoir aller à la rencontre des lecteurs maintenant." Pour une distribution encore plus large des traductions sont envisagées afin de faire voyager encore plus le récit de Arnaud et Nadia.

L'ouvrage vendu à quelque 10.000 exemplaires s'est doucement fait une place dans le monde littéraire jusqu'à arriver dans les mains d'Amélie Nothomb qui qualifiera le livre "claque littéraire". Cette histoire poignante n'a pas juste intéressé que des lecteurs puisqu'une vie en dehors lui est promise. "J'ai été contacté par une illustratrice pour adapter ce livre en BD et donc toucher un autre public. Au-delà du livre, des contacts ont aussi été établis afin que l'histoire soit portée à l'écran. Soit pour un film soit pour une série, ce qui est dans l'air du temps."

Même s'il est travailleur social aux côtés des personnes les plus précarisées. Saphir ne souhaite aucunement faire la morale. "Cette histoire pourrait se dérouler dans n'importe quelle partie du globe. C'est une chose que j'explique aussi dans les conférences que je donne."

Alors que les adaptations en BD et en séries se poursuivent, une suite est déjà en préparation...