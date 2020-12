Fort de ses 25 ans d'expérience, l'ASBL Comme Chez Nous créée à Charleroi en 1995 publie l'ouvrage "Construire avec les naufragés" qui explore un quart de siècle d'évolution de pratiques multidisciplinaires et de recherches en travail social d'accompagnement et d'accueil. Il en émerge un modèle innovant à partager.

La question du sans-abrisme mérite un éclairage à la mesure de complexité: c'est l'ambition de "Construire avec les naufragés" que vient d'éditer l'Université Ouverte. Cet ouvrage est coécrit par et avec des travailleurs sociaux, enrichi de contributions académiques. Ce livre relate l'histoire fascinante de l'évolution des pratiques de travail social en accueil et en accompagnement. " Le travail réalisé auprès des personnes en situation de sans-abrisme et dans l'ensemble invisible et méconnu", selon Sophie Crapez, la directrice de l'ASBL Comme Chez Nous. La démarche éditoriale consiste à l'expliquer, en mettant en lumière ce qui a été fait, comment et pourquoi ça a été fait. " Nous avons la conviction que notre approche dite "360°" est à même de contribuer efficacement et durablement à transformer la vie des personnes en situation de sans-abrisme et de très grande précarité".

Plusieurs processus d'écriture parcourent cet ouvrage. Il s'agit d'une part, de rendre compte de la parole des travailleurs sociaux et autres acteurs en lien avec le terrain de l'intervention sociale. A cette fin, la plume fut confiée à deux professionnels de l'écriture, Lina Fiandaca - actrice et Didier Albin - journaliste, qui a réalisé de nombreuses rencontrent pour raconter tant Comme Chez Nous que le travail psycho-médico-social qui y est réalisé. D'autre part, des personnes extérieures à l'ASBL, professionnels de la recherche et de terrain sont intervenues sur leur domaine d'expertise afin de faire le lien avec la thématique du sans-abrisme. Une troisième série de textes articule recherche et action à partir d'une vision interne de l'association. Enfin, une facilitation d'écriture par la chercheuse internalisée à Comme Chez Nous, Stéphanie Cassilde, a permis de rendre compte d'optiques singulières qui d'habitude sont peur partagées du fait d'un manque de temps.

Afin de sortir de la figure du "clochard", l'ouvrage brosse un portrait nuancé des personnes sans-abrisme. En effet, les éditrices du livre estiment qu'il y a un enjeu pour changer l'imaginaire collectif autour du sans-abrisme, ainsi qu'autour de ce qui le fabrique socialement, et donc de ce qui peut le défabriquer.

C'est peu de dire que la crise sanitaire a compliqué le travail social: il a fallu en effet adapter les infrastructure et les procédures aux normes de sécurité. Un chapitre aborde la question.

Le livre est disponible au prix de 25 euros à la librairie Molière à Charleroi ainsi qu'à l'ASBL Comme Chez nous.