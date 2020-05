Le vendeur a vu ses 252 kilos de fraises de Wépion saisis et a reçu une amende de 750 euros. Il affirme pourtant être en règle.

Nicolas La Fornara ne décolère pas depuis ce mardi après-midi. Et il l'a fait savoir sur Facebook. Il y explique avoir subi la saisie de tout son stock de fraises de Wépion alors qu'il était occupé à les vendre en bord de route, plus précisément sur le parking de sa boutique Dresscode, fermés depuis les mesures de confinement.

"Malgré nos démarches administratives et l’obtention des autorisations nécessaires, la police est venue saisir notre stock et nous interdit la vente sur notre parking. Nous sommes donc contraints de suspendre notre vente de fraises pour l’instant. Merci aux autorités et pouvoirs publics pour encore une fois favoriser les grandes surfaces et tout faire pour empêcher les petits indépendants de s’en sortir", lançait-il sur les réseaux sociaux.

Nicolas La Formara ne comprend pas pourquoi la police lui a saison 64 caisses de 8 raviers de fraises, soit 252 kilos de fruits, alors qu'il s'estimait en règle.