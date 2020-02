Grâce à un plan financier d'ampleur, la société de logements sociaux carolo rénove son parc locatif.

Avec un rayon de soleil, la Cité Bellevue, nouvellement rénovée, à Jumet pourrait avoir des airs de petit village de vacances.

En septembre dernier, la Sambrienne terminait la rénovation de 26 logements. Cette rénovation consistait à revoir notamment l'isolation des toits, de nouveaux châssis double vitrage, de nouvelles chaudières et de nouvelles cuisines. Interrogée, Annie Gelain, locatrice depuis 10 ans, apprécie le résultat des travaux:"j'ai remarqué de gros changements. Ma maison chauffe plus vite et les nouveaux châssis m'isolent aussi beaucoup mieux du bruit de l'aéroport tout proche." "Les rénovations de la Cité Bellevue ont pu être réalisées sans déplacer les locataires et cela n'aura aucun impact sur le loyer des locataires. Il est même prévu que les factures de chauffage diminuent," ajoute Maxime Felon, président de la Sambrienne.

"Les 26 maisons ont fait l'objet de toutes les attentions. L'enveloppe extérieure a été refaite, nous avons fait poser une nouvelle isolation ainsi qu'une nouvelle toiture. Les évacuations de cheminées ont été refaites ainsi que la conformité électrique. Il est clair que les normes du passé ne sont plus pareilles qu'aujourd’hui," explique Fabrice Jacqmin directeur immobilier de la Sambrienne.

Les travaux de près 815.000 euros marquent également la fin du plan Pivert 2. Il s'agit d'un programme destiné à la rénovation énergétique et salubrité de tous les bâtiments. Dans ce programme, les travaux sont concentrés à 60% sur la méthodologie énergétique et 40% sur la mise en conformité de salubrité et de sécurité. Le financement se répartit comme tel : 75% de subsides provenant de la Région Wallonne et 25% sur fonds propres. "Le programme Pivert 2 est assez conséquent. Nous avons reçu 20 millions d'euros pour pouvoir travailler sur un peu plus de 1.000 logements."

Pour la suite de la rénovation du parc locatif de la Sambrienne, un plan Pivert 3 semble en préparation. "Dans l'absolu nous avons besoin d'un nouveau plan. Le Pivert 2 est venu après le premier. Cela a permis de terminer des sites qui avaient déjà été entamés. Nous en avons besoin pour réagir face à la précarité énergétique mais aussi à la vétusté de nos bâtiments. Des plans de financement comme ceux-ci répondent à des questions essentielles que se posent les locataires. Le coût énergétique est beaucoup trop important et il est nécessaire de remettre à neuf des bâtiments qui ont une moyenne d'âge de 49 ans."