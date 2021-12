Le projet est officiellement validé par le gouvernement wallon. L’outil sera central à la politique régionale des vingt prochaines années.

Évoqué depuis quelque temps, dévoilé officiellement en janvier dernier, confirmé au début du printemps, le projet de l’EU Biotech school & health hub (École européenne de biotechnologie et centre de santé) est sur le point de passer dans sa phase la plus concrète: le gouvernement wallon vient de dégager 30 millions€ afin d’amorcer la création de l’infrastructure, d’installer des équipements et d’enclencher le développement commercial de cet outil de formation.