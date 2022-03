La guerre en Ukraine empire de jour en jour, il était question ce mardi de deux millions de personnes ayant fui le pays activement bombardé par les forces armées russes de Vladimir Poutine.

Ce mardi, un collège "spécial Ukraine" s'est réuni à Charleroi. La Ville y a évalué les dispositifs d'accueil. A ce stade, il y a 33 personnes (6 familles) qui sont arrivées sur le territoire de Charleroi, fuyant les conflits. "Mais dans les jours à venir, ce chiffre sera sans aucun doute revu à la hausse", précise la métropole dans un communiqué.

De fait : un millier de personnes sont en attente de "traitement" à Bruxelles, considérée comme la première destination des réfugiés sur le sol belge. Pour information, il y avait 52 familles ukrainiennes déjà présentes à Charleroi avant le début de l'escalade guerrière de ces dernières semaines.

Une centaine de propositions d'accueil sont déjà arrivées à la Ville

Pour accueillir ces 33 personnes, une centaine de Carolos ont proposé d'initiative un hébergement voire un logement via le formulaire mis en ligne la semaine dernière par la Ville de Charleroi. "Parmi celles-ci, les services ont déjà validé et transmis au Fédéral 40 propositions concrètes qui existent aujourd’hui à Charleroi pour accueillir des réfugiés chez des particuliers."

Le Service Logements communal va désormais se mettre à inspecter les logements privés proposés, pour s'assurer qu'ils soient sûrs, de qualité et confortables, indique encore la Ville. Un lieu d'accueil d'urgence est également ouvert sur le territoire. "Ces personnes arrivant souvent avec une simple valise et se retrouvant démunies peuvent avoir accès aux services du CPAS, même sans carte de séjour, avec la déclaration d’arrivée à la commune."

Par ailleurs, 5 enfants ukrainiens sont d'ores et déjà scolarisés dans l'enseignement communal.

Interprète russe, ukrainien, anglais? Responsable d'une association de sports ou de jeunesse?

Charleroi lance un appel pour trouver des interprètes bénévoles destinés à faciliter l’accueil des réfugiés venus d’Ukraine. Il suffit de se déclarer sur le lien suivant : https://www.charleroi.be/formulaire/interpretes. Un appel est également formulé aux clubs de sports et associations de jeunesse souhaitant accueillir de jeunes Ukrainiens pour leurs activités, il est possible de signaler un intérêt par email via sports@charleroi.be.