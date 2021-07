Audrey et Rémy, deux Carolos de 32 ans, se sont lancés dans une aventure un peu particulière: un "tour du monde" à vélo. Ils sont partis le 8 mai dernier, et après 3.300 km de voyage en près de trois mois, ils ont accepté de se confier sur leur expérience. On les a appelé à l'occasion d'une pause de quelques jours, bien méritée, à Cracovie (Pologne).

Audrey, Rémy, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?

R: "J'avais trouvé un domaine qui me plaisait, l'électromécanique, mais en fait le système et la société m'écrasaient trop. Je ne retrouvais pas les éléments que je voulais voir évoluer, pour créer quelque chose de mieux. Et j'ai eu envie de décoller, d'où le choix de ce voyage."

A: "A l'origine, Rémy volait faire un voyage en vélo vers l'Espagne. Et moi j'avais toujours eu le rêve de faire le tour du monde, puisque j'adore découvrir différentes cultures, architectures, arts... J'avais une grosse envie de voyager aussi. Quand on s'est rencontrés, je travaillais dans une cuisine, sans trop m'y plaire. On se sentait tous les deux écrasés par l'endroit où on vivait, dans une routine qui ne nous plait pas, travailler dans un boulot qui ne nous plait pas pour payer une maison dans un quartier qui ne nous plait pas. Donc on s'est décidé à faire un tour du monde, avec un départ en vélo. Ca a été plusieurs années de préparations."