Au centre de délassement de Marcinelle, au plus grand bonheur de quelques privilégiés, les choses ont été faites pour accueillir le public dans des conditions optimales.

Ce premier mois de juillet affiche des résultats qui ne peuvent être comparés aux années précédentes, crise covid-19 oblige.

Si en 2018 on a pu compter un nombre record d'entrées avec près de 40.000 personnes. Le bilan 2020 sera plus léger. En ce seul mois de juillet on comptabilise 3.000 personnes soit 6.000 personnes pour la période juillet/août.

Un jour comme ce vendredi avec des températures dépassant largement les 30°c aurait dû être un jour de grande affluence autour de la piscine et sur les terrasses. A la place des 1.500 personnes autorisées par jour, il n'y en a que 450 qui ont pu franchir la grille d'entrée. Un système a été mis en place pour que 450 personnes se présentent en matinée et début d'après-midi avant de quitter les lieux pour une désinfection en profondeur. Les portes sont ensuite rouvertes pour accueillir les 450 de l'après-midi.