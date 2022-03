Pourtant poursuivi pour viol et attentat à la pudeur sur son ex-compagne, Maximilien ne s'est jamais manifesté au tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur les graves préventions que le parquet lui reprochait. Le jour des faits, la victime, choquée et en larmes, a appelé la police après avoir subi un viol. Maximilien, après avoir fait le forcing, a abusé de la victime. "Les deux personnes n'étaient plus ensemble. Mais la victime avait été claire en continuant d'héberger le prévenu. Elle ne voulait plus rien avec lui. Il a comme souvent fait ses habituelles promesses de changement de comportement, mais la victime l'a repoussé. Il a tenté, par la suite, de l'embrasser et de la caresser avant de la déshabiller de force et de la violer", expliquait le substitut Bury.



Grâce à l'intervention de son fils, le calvaire de la jeune femme avait heureusement pris fin. Pour le parquet, Maximilien devait être condamné à 4 ans de prison par défaut. Finalement, le tribunal correctionnel l'a condamné à 37 mois de prison.