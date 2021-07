Grégory (prénom d'emprunt) est en prison depuis près de deux mois: il a été arrêté et mis derrières les barreaux de façon préventive pour suspicion de coups sur sa compagne.

Devant le tribunal, il a contesté les faits: selon lui, c'est elle qui l'a frappé en premier, et elle s'est blessée seule. Mais ce n'est pas ce que démontre l'enquête... Après plusieurs interventions des policiers, un jour, sa compagne s'est plaint d'une entorse au bras. Grégory, lui, a dit qu'il l'a vu se frotter le bras avec vigueur pour faire semblant d'avoir une entorse. Mais il a été établi médicalement qu'elle souffrait bel et bien d'une entorse.

Bref: la juge Hermant a estimé que la prévention de coups était établie. Vu la circonstance de récidive, le mépris pour autrui et pour les forces de l'ordre, mais aussi la personnalité instable du prévenu, elle a décidé de le condamner à une peine de prison. Il avait demandé un sursis probatoire, mais n'y avait plus droit. "Vous en avez déjà eu un, et visiblement ça n'a pas fonctionné." Elle l'a donc condamné à 37 mois de prison.

Quand la sentence est tombée, Grégory s'est tenu la tête entre les mains, l'air sonné. Visiblement, il espérait être libéré après le jugement. "Ce n'est pas en détention que je vais réussir à me reprendre en main", a-t-il tout de même lancé à la juge, qui lui a répondu du tac au tac: "ce n'est pas à l'extérieur non plus."

Menotté à nouveau, Grégory est reparti en direction de la prison, encadré de deux policiers.