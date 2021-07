Le 26 septembre 2020, à Charleroi, Hamadouche était entré par effraction dans l’habitation de deux sœurs, Sonia et Marie, 75 et 78 ans. Hamadouche avait admis avoir brisé une vitre, mais jurait être resté sur place moins d’une minute… Lors de l’intervention policière, les deux sœurs étaient en état de choc. Elles avaient également subi des coups et leurs vêtements de nuit étaient tachés de sang.

D’après les deux personnes âgées, Hamadouche s’était introduit au domicile des victimes vers 2h30 du matin. Sonia a entendu du bruit, constaté la présence du voleur qui l’a empoigné avant de la menacer avec un couteau de cuisine au niveau du cou. Marie, sa sœur, descend voir ce qu’il se passe…

Hamadouche lui arrache son pantalon et sa culotte avant de lui toucher le sexe. Toujours selon elles, Hamadouche a exhibé son sexe en érection… Également poursuivi pour le vol d’un GSM en août 2020, Hamadouche risquait une peine de 5 ans de prison. Ce mardi, il a finalement écopé de 4 ans de prison avec un sursis de 5 ans, pour ce qui excède 18 mois de prison.