À Charleroi, citoyens, comités de quartiers ou asbl peuvent se mobiliser pour améliorer leur vie dans les différents quartiers de la ville. Aménager un bout de terrain public, organiser un événement ou une activité pour dynamiser la vie de quartier, ... il y a des aides à aller chercher dans les bourses communales. Cette année, pour le sixième appel aux "initiatives citoyennes", c'est à nouveau 40.000€ qui sont mis en jeu par les autorités communales.

"Cet appel permet à des groupes citoyens, qu’ils soient en asbl ou non, de s’investir leur quartier en leur donnant les moyens financiers pour la réalisation de leur projet", note Julie Patte (PS), l'échevine en charge de la Participation et des Quartiers. Qui annonce aussi, plus globalement pour la mobilisation citoyenne, une nouveauté : "Nous travaillons également sur la mise en place d’une plateforme numérique de participation citoyenne. Cet outil permettra d’avantage aux habitants qui le désirent de faire entendre leur voix sur les initiatives proposées."

Les candidatures devront être déposées entre le 1er mai et le 15 juin 2021. Le règlement relatif à l’octroi des subsides ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles sur le site de la Ville de Charleroi.

En novembre 2020, seize projets avaient été retenus.