On vous en parlait fin 2020 : il existe un projet de création d’une promenade de plus de 37 kilomètres, le long des berges de l’Eau d’Heure, de Charleroi au sud de Cerfontaine dans la forêt du Pays de Chimay. On en sait désormais plus.

"L’étude finalisée est attendue pour novembre, mais on avance sur le tracé", note Jean-Philippe Lebeau, président du Contrat de rivière Sambre et affluents et du comité de pilotage du "Chemin de l’Eau d’Heure". "Le parcours est vraiment étonnant, par le mélange industrie et campagne, la nature, les lacs et les barrages. On progresse petit à petit vers la nature depuis la ville, avec des vues formidables."

Le tracé à l’étude part de Marchienne-au-Pont, passe par la Carrière du Brunchêne, la carrière de Montignies-le-Tilleul et le N de Bomerée en direction de Jamioulx. "Là, il y a déjà des tracés qu’il faudra relier entre eux." On descend vers (...)