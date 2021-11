En août 2020, le jeune Andréa (prénom d’emprunt) est confié à une famille d’accueil suite à une mesure d’éloignement. Christelle et Casimir, les parents d’accueil, ont commis des faits horribles sur le mineur.

À peine deux mois plus tard, Andréa est admis aux urgences. Ce dernier présente des traces de coups sur tout le corps et plus inquiétant encore, son état de santé est jugé critique. Le petit est entre la vie et la mort et présente de nombreuses hémorragies, laissant penser au syndrome du bébé secoué.

Lors de la précédente audience, Christelle a confirmé avoir secoué l’enfant. Mais selon elle, "juste une fois". "Je regrette tout ce qui s’est passé. C’est à cause du surmenage. J’ai pété un câble. Le petit piquait des colères tout le temps, notamment durant la nuit", confiait la mère de 4 enfants.

Également poursuivi pour des coups et blessures sur l’enfant, Casimir avait admis être l’auteur d’une fessée sur le Pampers de l’enfant. Compte tenu de la gravité des faits, le parquet avait requis 4 ans de prison contre la mère de famille et 2 ans pour son compagnon. Ce jeudi après-midi, Christelle a obtenu un sursis probatoire partiel avec la peine de 40 mois de prison. Tout comme son compagnon…