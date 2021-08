Fort de son ambition de faire de Charleroi une ville inclusive, le Centre Public d'Actions Sociales a délié une nouvelle fois les cordons de la bourse pour soutenir financièrement de projets à portée locale. Le Programme Stratégique Transversal du CPAS, adopté en novembre 2019, conforte cette politique participative et collaborative dans de nombreux projets parmi les 97 qui le composent.

"Malgré la conjoncture budgétaire difficile et le contexte sanitaire compliqué, j’ai tenu au maintien de ces conventions participatives tant elles me semblent essentielles à la vie des citoyens de nos quartiers. Ces nombreux mois de confinement ont en effet réduit par essence les interactions sociales, et nos citoyens ont aujourd’hui, plus que jamais, besoin de profiter du rayonnement positif et collectif de ces projets. Dans le même ordre d’idées, nous avons également lancé au mois de mars, l’appel à micro-projets qui a rencontré une nouvelle fois un très beau succès," confie Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS.

Le but de ce soutien est d'encourager les nouvelles initiatives. Pour se faire et apporter une aide précieuse à la lutte contre l'exclusion, le Comité d’Agrément des Budgets Participatifs (composé de conseillers et d’agents du CPAS, de représentants de l’associatif et d’anciens lauréats des budgets participatifs), s’est réuni en date du 28 juin 2021 et a retenu 16 projets. Chacun d'entre eux peut donc compter sur une aide plafonnée à 3.500 euros.

Les lauréats de cette session sont : L’ASBL "Le Triangle", La Chorale citoyenne "Les Motivés", le "Comité Solidarité Jeunesse", l’ASBL "Ecole des Jeunes Futsal Joseph de Farciennes", l’ASBL "La Faim du mois", Madame Monique Votquenne pour "Les Zabattoirs", l’ASBL "FADD Solidarité", l’ASBL "Nos amis de la rue", la SPRL "Home sweet coop", l’ASBL "Bouge", l’ASBL "Quartier Monceau Parc", l’ASBL "Régie des quartiers de Charleroi - SAC de Charleroi", l’ASBL "Régie des quartiers de Charleroi - SAC de la Docherie", l’ASBL "Régie des quartiers de Charleroi - SAC de Lodelinsart", l’ASBL "Club socio-culturel Iragi" et l’ASBL "Relais social du pays de Charleroi".