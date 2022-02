Le septuagénaire a été condamné pour une tentative de meurtre sur Mike à Forchies-la-Marche, un soir de 2019. Une mauvaise blague dont la petite sœur de Mike a été victime a été l'élément déclencheur de la violente scène. "Cette dernière a reçu des insultes à répétition. Elle en a parlé à sa mère, qui en a parlé à son grand frère (Mike), bien connu pour être violent et qui est du genre à cogner quand il n'est pas content", précisait-on du côté du parquet.

Jusque-là, le lien avec Claude n'est pas évident. Mais l'un des auteurs de la mauvaise blague s'est fait passer comme étant Maxime, le petit-fils de Claude. Ni une, ni deux, Mike a débarqué au domicile du grand-père où vit le jeune homme ciblé. Avec Serhat, il a défoncé la porte d'entrée et quitté les lieux. Avant d'y revenir quelques instants plus tard, suite à un SMS envoyé par Maxime.Le retour de Mike et de Serhat ne s'est pas passé sans heurts. Maxime a été victime de coups, de même que Claude, mis au sol et touché à l'arcade. Le grand-père a vu rouge, est rentré chez lui et est ressorti avec son calibre 22. Des tirs de sommation ont résonné, avant d'autres tirs qui ont touché Mike à l'omoplate.Une tentative de meurtre sans provocationSelon le parquet, Claude avait bel et bien l'intention de toucher Mike et pas de le faire fuir en tirant avec son bras positionné au-dessus de l'épaule. Toutefois, le substitut Bury estimait que le papy avait agi sous le coup"d'une provocation humaine et pas juridique", compte tenu de l'agression dont son petit-fils et lui-même ont été victimes. Une peine de 2 à 3 ans de prison, avec sursis, était donc sollicitée pour la tentative de meurtre.Pour Mike, c'est une peine d'un an de prison qui avait été requise. Ce lundi après-midi, Claude a écopé de 5 ans de prison avec un sursis de 5 ans pour la tentative de meurtre, sans provocation. Mike a obtenu une peine de travail de 200 heures pour les coups et blessures.