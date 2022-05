À eux trois, Salvatore R., Alessio C. et Ali A. comptabilisent 57 ans de prison ! Selon le parquet, le trio a principalement ciblé des bijoutiers en 2016 et 2017. Il y a eu l'attaque de la bijouterie Samaris à Perwez, le 29 mars 2016. Sur place, une employée et le gérant ont été menacés par des suspects, armés et cagoulés et qui cherchaient de l'or et le coffre du commerce. Quinze jours plus tard, un second fait étrangement similaire est commis dans une bijouterie à Ninove. Trois personnes, dont une cliente, ont été enfermées dans l'arrière-boutique. Butin : plus de 285.000 euros !



Les autorités judiciaires relient les deux faits, grâce à de nombreuses similitudes, dont l'utilisation d'un véhicule Mini-Cooper volé lors du premier fait et utilisé par les malfrats pour le second vol et la présence du même suspect, qui donne les ordres aux victimes. Un autre vol avec prise d'otage a eu lieu en octobre 2016 à La Louvière, ainsi qu'une tentative de vol avortée dans une bijouterie gerpinnoise.





Le gérant d'un bar agressé chez lui

Face à la justice, Salvatore R. avait assumé le vol de la recette du gérant du Nirvana Bar à Lambusart. "On l'a menacé avec un complice et il s'est jeté à terre. On lui a ligoté les mains et reparti à pied avec la recette (2.500 euros)."Pour le parquet, le trio formait bien une association de malfaiteurs. Des écoutes interpellantes semblaient prouver ces liens étroits entre les prévenus. Finalement, une association de malfaiteurs entre Salvatore R. et Alessio C. a été retenue lors du jugement. Les deux hommes se fréquentaient et se fixaient des rendez-vous. Alessio C. avait admis avoir fréquenté le premier prévenu durant un certain temps, sans pour autant avoir participé à aucun des vols avec violence. Le jeune Ali A., vingt ans de moins que les deux autres prévenus, rejetait lui aussi une quelconque culpabilité dans les faits.Ce mercredi matin, Salvatore R. a écopé de 15 ans de prison avec arrestation immédiate. Alessio C. est condamné à 5 ans de prison, tandis qu'Ali A. a obtenu l'absorption avec un arrêt de la Cour d'appel de Liège le condamnant à 15 ans de prison pour un braquage commis à Tamines.