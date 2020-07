En mode "Le beau vélo de Ravel", le journaliste de Vivacité Mathieu Van Winckel et sa famille ont décidé de parcourir la Wallonie à bicyclette.

Avec la crise du Covid-19 et l'incertitude quant aux déplacements transfrontaliers, Mathieu Van Winckel, son épouse Noémie et leurs trois enfants Nahuel, Lucia et Andress ont décidé de rester en Belgique afin d'effectuer un périple de 500 km à vélo. © D.R. (ne pas partir à l'étranger a permis à Mathieu et Noémie de plus équiper les vélos)

Si au départ, le journaliste bien connu des auditeurs de Vivacité et sa famille avaient décidé de parcourir le Canal de Bretagne à vélo, il leur aura fallu revoir leur plan. C'est donc en Wallonie que la petite bande a choisi de passer ses vacances et plus précisément sur le Ravel wallon. "Suite au Covid on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas pouvoir aller en France, nous avons revu le projet pour finalement passer une annonce sur Facebook en demandant qui était disposé à nous accueillir dans son jardin pour qu'on y plante notre tente? Nous avons reçu une cinquantaine de propositions. Nous avons tout mis sur une carte en comparant avec le tracé du Ravel.De cette manière nous avons organisé notre périple nous conduisant chaque jour non seulement chez quelqu'un de différent mais dans des régions différentes." © D.R. (la famille découvre les villes et les bords de Sambre) © D.R. (la famille découvre les villes et les bords de Sambre)

Au total, c'est un parcours de 500 km en 12 jours qui s'est dessiné avec des étapes aussi différentes que variées. Au départ d'Ottignies, la famille est passée entre autre par La Louvière, Thuin, Charleroi, Floreffe, Mettet, Dinant, Ciney, Rochefort ou encore Durbuy. © D.R. (la pluie fait partie du package quand on passe ses vacances en Belgique)

Le journaliste, habitué à se rendre "sur le terrain" découvre malgré tout de nouvelles choses avec un nouveau regard. "Je connais très bien Charleroi mais j'ai redécouvert la région de Thuin en allant dormir chez Christine (Christine Borowiak journaliste à Vivacité également). J'ai découvert la région autrement que quand on s'y rend en voiture pour un reportage. Ici, on prend le temps de longer la Sambre avec toutes les vallées. Ce type de vacances nous fait dire qu'il y a plein de beaux endroits autour de nous." © D.R. (une rencontre hors des murs de la rédaction avec Christine Borowiak)

Avec des enfants âgés de 2, 4 et 8 ans, Mathieu et Noémie ont dû s'affûter pour que tout ce petit monde ne s'embête pas. "Le plus petit est dans une remorque tractée par Noémie, Lucia est sur un vélo avec la possibilité que je relie les vélos et le troisième est seul sur son vélo. Le plus important est de veiller au moral des troupes, nous ne parcourons que 40 à 50 km par jour. Il faut gérer les pauses pipi et les coups de mou. Pour cela rien ne vaut un arrêt quand on voit un marchand de glaces ou une plaine de jeu. L'idée n'est pas de faire une performance mais plutôt de passer un bon moment en famille."

Ce voyage est l'occasion de se rendre chez des amis plus vus de longue date mais également de goûter aux produits locaux. "C'est le côté magique des vacances de ce genre. Quand on est accueilli; ce n'est pas à moitié! On a droit à un super repas avec la bière locale adéquate. Nous sommes accueillis comme des rois! On se permet parfois un verre en plus parce qu'on sait que le lendemain on l'éliminera."

Seule ombre au tableau, le fait que les travaux sur le Ravel ne sont pas signalés en temps réel sur les cartes interactives. En effet, étant donné que le Ravel optimise les déplacements, toute déviation est une contrainte à gérer pour la famille en termes de kilomètres supplémentaires.