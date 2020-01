Des systèmes de vidéo parlophones permettront une meilleure surveillance des sites.

Le travail de sécurisation des établissements scolaires de Charleroi se poursuit. C'est un budget de 60.700 euros pour l’installation de systèmes de vidéo parlophones dans plusieurs écoles communales qui a été octroyé. Grâce à ces dispositifs, directions et personnel accueillant pourront gérer les accès aux bâtiments de même qu'offrir un cadre sécurisé aux enfants et autres personnes amenées à fréquenter ces bâtiments.

« Je suis ravie de voir ce dossier être mené à bien. C’est important pour le quotidien de nos écoles. Plus que jamais, nous mettons tout en œuvre pour que nos enfants se sentent bien dans nos écoles afin qu’ils puissent apprendre et s’épanouir pleinement,» déclare Julie Patte, échevine de l'enseignement.

Dans quelques semaines des travaux seront réalisés à Couillet à l'académie de musique route de Philippeville pour un montant de 6.600 euros et à l'école du fond Jacques pour 8.100 euros. A Monceau, se sont les écoles du Ruau et du Hameau qui feront l'objet de cette sécurisation pour 11.900 euros par site. Il est aussi prévu 7.400 euros pour l'école du Nord et 10.000 euros pour l'école du Roton à Charleroi. A Marcinelle, il est prévu 6.800 euros pour l'école primaire de la Cité Parc et 9.900 euros pour l'école maternelle de la même Cité Parc.

D'autres écoles feront également l'objet d'une sécurisation accrue prochainement.