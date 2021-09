EQUANS est spécialisé dans la conception, l’intégration et la maintenance d’installations et de services multi-techniques. Les domaines d'activité sont très divers: infrastructures, bâtiments, industrie, réseaux de distribution et d’énergie. Pour renforcer ses équipes, Equans se lance dans un projet de recrutement de 60 personnes pour le milieu industriel, projet étalé sur un an et demi. Dans un premier temps, c’est une dizaine de postes en CDI qui sont à pourvoir.

Une séance d’information est organisée le jeudi 30 septembre au Centre de compétence TechnoCampus à Gosselies, à laquelle les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 13/09 via l’adresse email entreprises.hainautsud@forem.be.

Les candidat(e)s retenu(e)s suivront une formation théorique et pratique de 13 semaines qui se déroulera essentiellement au Centre de compétence TechnoCampus, suivie de 4 semaines de stages au sein même d’EQUANS.

La formation est ouverte à tous, même pour ceux qui ne sont pas du tout dans le domaine technique. Elle n'exige pas de véritables "prérequis" techniques ni d’expérience, il faut surtout être motivé(e) et intéressé(e) par la fonction, avoir le permis B et faire preuve de souplesse et de flexibilité.

Détails pratiques: