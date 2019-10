Jonathan L., souffrant d'immaturité, reconnaît la détention de centaines d’images pédopornographiques, montrant de jeunes filles en maillot de bain. L’homme atteint d’un léger retard mental était également poursuivi pour un attentat à la pudeur commis sur une jeune fille.



Alors qu’elle faisait de la gymnastique, le prévenu avait pris un cliché de la victime. Mais cette dernière, dans ses auditions, signalait n’avoir jamais été victime de maltraitance de la part de Jonathan. La prévention a donc été abandonnée par le ministère public.

Le Pont-à-Cellois a vécu une enfance difficile. Sa propre mère ne s’est jamais occupée de lui et elle n’a jamais témoigné le moindre signe d’affection envers son fils. De plus, il a été exposé très jeune à la sexualité. Jonathan souffre d’immaturité et il est plus facile pour lui d’établir des relations avec des enfants plutôt qu’avec des adultes.

Face à la juge Jadin, il admet avoir détenu 618 images pédopornographiques sur son ordinateur, après avoir été dénoncé à la police par sa propre mère. Il a effectué des recherches sur internet pour apercevoir de jeunes filles en maillot de bain ou à la piscine.

Une enfance chaotique

La substitute Florence Loose juge les faits graves. Mais elle ne s’oppose pas pour autant à une suspension du prononcé, car Jonathan ne possède pas d’antécédent judiciaire.

La défense rejoint le réquisitoire du ministère public en plaidant également une suspension du prononcé, soulignant que le prévenu est loin d’être un pervers sexuel et que son enfance justifie le comportement déviant de son client.

S’il obtient une suspension, Jonathan devra se tenir à carreau durant un délai fixé. S’il récidive, la condamnation apparaîtra dans son certificat de bonne vie et mœurs. Jugement, le 18 novembre.