Malgré le froid, plus d’un demi-millier de personnes se sont retrouvées ce dimanche sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle pour commémorer le 65e anniversaire de la catastrophe du 8 août 56 et les 75 ans de l’accord "Homme contre charbon". L’an dernier, les mesures de sécurité sanitaire avaient réduit significativement la participation : mandataires politiques, diplomates, délégations étrangères, anciens mineurs, veuves, orphelins, parents et sympathisants étaient de retour pour assister aux cérémonies officielles codifiées selon un protocole et un timing rigoureux. Sur le coup de 8h, tout le monde a pris place face à la cloche Maria Mater Orphanorum. C’est l’un des moments les plus émouvants : 262 tintements rendent solennellement hommage aux victimes dont les prénoms et noms sont cités un par un.

Plus de la moitié des mineurs étaient d’origine italienne (136 exactement), ce qui explique la concentration de compatriotes et la présence du Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères. Dans la foule, des mains se serrent et des yeux se voilent de larmes. Puis vient le temps de l’hommage pluri-convictionnel et des discours. C’est une très belle évocation de la douleur des familles écrite et scénarisée par le metteur en scène Michel Tanner qui a ouvert ce moment. Après la lecture de la lettre du maire absent de Manoppello (NdlR : ce village dont 22 expatriés ont trouvé la mort dans le puits de Marcinelle), la bourgmestre faisant fonction Babette Jandrain a livré son message, suivi de ceux du ministre Christophe Collignon au nom du gouvernement wallon, du ministre d’État André Flahaut remplaçant la présidente de la Chambre et enfin du secrétaire d’État italien Benedetto Della Vedova.

La matinée s’est terminée au cimetière par des dépôts de gerbes de fleurs. Peu de conseillers communaux de Charleroi avaient fait le déplacement et, hormis Alicia Monard dont le grand-oncle périt voici 65 ans à 735 mètres de profondeur, aucun autre membre du collège n’assistait aux cérémonies.