Thales Alenia Space vient d’annoncer mercredi la signature d’un contrat d’une valeur de 772 millions d’euros avec l’Agence spatiale européenne pour fournir 6 satellites dans le cadre de la deuxième génération de la constellation Galileo. Les équipes belges et notamment celle de Charleroi participeront au programme.

Thales Alenia Space est une société détenue à 67 % par Thales et à 33 % par Leonardo. L’entreprise jouera un rôle majeur dans le développement de la future génération du système de positionnement par satellite "Galileo". Ce système européen de positionnement et de navigation par satellite permet à un utilisateur muni d’un appareil (smartphone ou autre) d’obtenir sa position, c’est en quelque sorte le "GPS européen". Les premiers satellites de cette deuxième génération seront placés en orbite d’ici la fin de l’année 2024.

Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space, s’est dit heureux de cette signature : "Je remercie chaleureusement la Commission européenne et l’ESA (Agence spatiale européenne) pour leur confiance, qui permet à notre entreprise de participer à ce programme phare pour l’Europe. Cette sélection démontre que Thales Alenia Space possède les capacités requises pour réaliser des systèmes spatiaux d’une telle complexité."

Cette deuxième génération est basée sur des solutions plus puissantes et fiables qui empêchent les cyberattaques afin d’améliorer la disponibilité des services et ainsi avoir une durée de vie en service de 15 ans. Grâce à leurs nouvelles capacités basées sur une technologie novatrice, ces satellites permettront d’améliorer la précision du système Galileo, sa robustesse face aux interférences et au brouillage ainsi que la résistance de son signal.

Massimo Claudio Comparini, PDG adjoint et directeur des activités observation, exploration et navigation de Thales Alenia Space déclare : "Plus robuste, plus fiable et cyber sécurisée, la deuxième génération de satellites Galileo offrira aux utilisateurs une disponibilité de service encore meilleure. Thales Alenia Space saura mener à bien cet ambitieux programme en s’appuyant sur les capacités de conception et les technologies numériques d’avant-garde que possèdent ses centres de compétences."