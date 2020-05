La SPAQUE procédera aux analyses de pollution des sols pour les chantiers FEDER.

On le savait depuis l’annonce des chantiers européens FEDER pour "relifter" la ville haute de Charleroi, il faudra assainir la place du Manège devant l’hôtel de ville pour la construction d’une nouvelle place, la gare des bus pour y placer le nouveau Centre des Congrès, et le parking-terrain vague de la Verrerie des Ancres pour y réaliser une nouvelle bretelle d’accès à la petite ceinture R9.

Eh bien ce ne sont pas moins de 80.000 tonnes de terre qui seront finalement excavées sur ces différents chantiers de Charleroi District Creatif. La SPAQUE, le bras anti-pollution de la Région wallonne, a annoncé qu’elle s’occuperait d’analyser l’état de pollution des terres excavées - pour savoir où envoyer les terres polluées et quel traitement leur réserver - et l’état des sols - pour voir s’il faut creuser plus loin pour retrouver de la terre saine. "On estime que c’est principalement des remblais charbonniers ou sidérurgiques, et des remblais de construction", note Caroline Charlier de la SPAQUE. "Ce chantier est moins classique que ce que nous faisons d’habitude, parce qu’on ne s’occupe pas nous-même de l’excavation, on n’apportera donc que notre expertise sur les analyses des terres."

Pour ce faire, on verra apparaître de gigantesques "bandes de terre" (des andains, techniquement) sur le parking des expos. Chaque andain fera 500 mètres cubes, soit approximativement 1.000 tonnes. "Nous réaliserons des prélèvements dans chaque pour savoir quel traitement ou revalorisation leur réserver."

Puis il faudra évacuer les terres excavées, après analyse. Pour 80.000 tonnes, on parle d’approximativement 2.500 à 4.000 poids-lourds bien chargés. "Nous essayons toujours de rejoindre les grands axes rapidement pour avoir le moins d’impact possible sur le quartier et les citoyens", note la SPAQUE.

Le chantier Charleroi DC, de la Ville, Igretec, le SPW et les fonds européens FEDER, est financé à hauteur de 142 millions d’euros.