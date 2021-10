Le plan Catch a vu le jour à Charleroi après l’annonce de la fermeture de Caterpillar Belgium. L’objectif du gouvernement wallon et des forces vices de Charleroi Métropole était de booster la création d’emplois en s’appuyant sur les secteurs qui en ont généré le plus en dix ans : l’industrie de pointe, les activités aéroportuaires et logistiques, les biotechnologies et le secteur de la santé, la création numérique. Le Biopark en est un bel exemple, avec 1 400 emplois créés en deux ans et demi.

Une dynamique que le Comité de développement stratégique (CDS) de Charleroi ne pouvait laisser s’essouffler une fois la mission du plan arrivée à son terme.