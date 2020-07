Charleroi fait la bonne opération pour ses "grands dossiers" dans le plan Mobilité et Infrastructures 2020-2026 que vient d’adopter le gouvernement wallon. Un bus à haut niveau de service (BHNS) et la réfection complète de la N5, bretelle sur l'échangeur A503/R9 pour accéder directement à la gare, des pistes cyclables, des grands chantiers de rues et d'autoroutes, etc.

Par contre, aucune mention de la RN54, cette portion manquante de l’autoroute Charleroi-Maubeuge réclamée à cor et à cri depuis plus de 30 ans. Une pétition de 5 000 signatures avait été adressée au gouvernement, quatre communes (Lobbes, Erquelinnes, Thuin, Merbes-le-Château) s’étaient mobilisées pour se faire entendre, et les 29 communes de Charleroi Métropole avaient signalé ce chantier comme "prioritaire" pour leur région, même les Hauts-de-France avaient pris position pour réclamer cette route. Mais rien n’y aura fait : "La RN54 n’est pas reprise dans le plan, il n’y aura donc pas de RN54". Le cabinet du Ministre Henry est on-ne-peut-plus clair. Pourtant (...)