La rue du Port, qui relie Monceau et Charleroi, a fait de nombreuses victimes. Ça n’aura échappé à personne. Il y a deux semaines encore, un homme a glissé sur le pont de Sambre et s’est retrouvé avec sa voiture sur le flanc, heureusement sans trop de dégâts. D’autres n’ont pas eu cette chance : en un an, on a compté au moins quatre accidents impressionnants sur ce pont précis.

Le 10 novembre 2018, une voiture a glissé avant de s’encastrer dans une camionnette qui arrivait en face. La passagère est morte sur le coup. Le 4 mai dernier, une dame a glissé et s’est retrouvée sur le toit. Le 19 juin, des jeunes ont fait un tout droit dans la rambarde, trois personnes ont été blessées. Quand on prend de la hauteur, entre 2014 et 2018, sur cinq ans, 61 accidents corporels ont été recensés par Vias. Des accidents qui ont fait 97 victimes, dont un mort. Les chiffres pour 2019 ne sont pas encore connus, mais on est sur les cinq dernières années à plus de 12 accidents en moyenne par an. Un par mois.

Sur le terrain , pompiers, dépanneurs, ambulanciers pointent toujours du doigt le [...]