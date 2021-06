Une centaine d'établissements scolaires de Wallonie ont reçu le label de "Ecole la plus propre" un projet initié par BewaPP et réalisé en étroite collaboration avec l'intercommunale de récolte de déchets Tibi. Pour sa zone 11 écoles qui ont reçu le label distinctif. Parmi celles-ci on trouve Le Soleil Levant, un établissement secondaire d'enseignement spécialisé situé à Montignies-sur-Sambre.

Le directeur Philippe Rossignon et Fabienne Bertrand, coordinatrice du secteur 1er observation regroupant des élèves de 12 ans ne sont pas peu fiers de cette reconnaissance. "Voilà 3 ans que nous avons commencé ce projet. Nous pratiquons le tri sélectif et le recyclage dès la première," explique la coordinatrice.

Les 250 élèves que compte l'école ont toutes participer activement à ce que l'école soit un modèle de propreté. "Nous avons éliminé certains emballages comme l’aluminium par du papier. Les papiers de brouillons sont également recyclés et nous fabriquons nous-même certains produits. Notre but est d'éliminer le plastique. Les élèves ramassent chaque semaine les papiers et rendent notre parc bien plus agréable." Commencer dès la première est une bonne chose car les bons comportements sont déjà acquis et, à termes, les adolescentes pourront devenir des adultes responsables soucieuses de leur cadre de vie.

Le label est accordé pour un an. "C'est comme une étoile de restaurant, nous devons tout faire pour la garder," conclut le directeur.