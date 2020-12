Le 16 novembre 2019, le jeune homme de 19 ans a tenté de semer la police alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule prêté par un de ses amis pour reconduire une personne.

Ce soir-là, vers 22h30, la police de Mariemont prend en chasse Maxime vu sa conduite dangereuse. Sans permis et circulant dans un véhicule sans assurance, Maxime roule à 200 km/h et brûle plusieurs feux rouges. "Pris de panique", le jeune conducteur a même cherché conseil auprès du propriétaire de la voiture. "Il a demandé à son passager de téléphoner au propriétaire qui lui a dit de semer les flics", précise Me Napoli, intervenant pour Me Colin à la défense.

Une peine d’amende et de prison a été requise par le ministère public, à Charleroi, sans s’opposer à un sursis. Jugement le 21 janvier 2021.