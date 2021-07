L'eau qui envahissait la place Albert 1er à Bouffioulx s'est à présent retirée. Dès l'aube, les ouvriers communaux ne mesuraient pas leurs efforts pour nettoyer les routes jonchées de branches et de boues.

Les particuliers n'ont pas fermés l’œil de la nuit attendant que l'eau se retire. Au rez-de-chaussée, il ne reste que de la boue et des meubles abîmés par la montée subite de l'eau. Partout, les raclettes sont de sorties et les gens tentent malgré tout de garder le moral avec un certain fatalisme. Chez Ernestine 86 ans, l'eau s'est infiltrée causant des dégâts dont il faudra maintenant mesurer l'ampleur. Au bord des larmes, elle reste forte en nous confiant que c'est la troisième fois que cela arrive. En attendant ses enfants venus l'aider, elle ne peut que constater les dégâts alors que son principal outil du jour, sa raclette, est coincée sous un congélateur renversé par la force des eaux.

© NGOM ( Le mobilier d'Ernestine s'est retrouvé sous eaux)

Toute portes ouvertes, une dame et son mari raclent la boue dans la pharmacie dont les médicaments n'ont heureusement pas été endommagés.

© NGOM (Heureusement, les dégâts sont limités dans la pharmacie)

Dans prochains jours, il faudra encore retrousser ses manches et tenter de sauver ce qui peut l'être. Tout le monde est sur le pont et des mouvements de solidarité s'organisent afin de ne laisser personne dans sa détresse.