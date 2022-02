Consommatrice de cannabis et de boissons alcoolisées, Deborah a comparu ce mardi matin devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi pour une unique scène de coups et blessures sur son fiston, âgé de 11 ans, le 6 janvier 2020. Ce jour-là, Deborah admet volontiers avoir frappé l'enfant. Selon elle, si elle a réagi de la sorte en assénant une gifle « assez violente », c'est parce qu'elle avait été poussée à bout. « Il m'a dit dans deux jours j'aurais 12 ans et tu ne me verras plus. Je regrette mon geste. »

Depuis les faits, Deborah a perdu la garde de ses enfants. Les deux mineurs semblent désormais mener une vie tranquille, loin des excès de violence et des consommations problématiques de leur mère biologique, comme l'a souligné Me Henin, partie civile représentant la mère adoptive des deux enfants.D'après l'avocate, cette scène de violence était loin d'être la première du genre. Le tableau de vie familiale avec la prévenue est loin d'être tout rose. « Il y avait régulièrement des insultes, des coups et des menaces. Madame se droguait à l'époque et consommait également des boissons. Sans oublier les fréquentations peu correctes à la maison. Le mineur l'accompagnait chez des dealers et lui et son frère ne se rendaient pas souvent à l'école. Ils étaient sales. » Cette vie loin d'être idyllique est également confirmée par l'instituteur de la victime et la directrice de l'établissement scolaire.Le parquet a également souligné ce cadre chaotique, en se basant sur les déclarations fournies par les deux garçons. Un sursis probatoire a été proposé à Deborah, pour soigner ses addictions. Du côté de la défense, c'est une mesure de suspension simple du prononcé qui est sollicitée. Me Jacques, à la défense, a évoqué la vie compliquée menée par la prévenue depuis sa plus tendre enfance. « Elle a eu des difficultés relationnelles avec sa maman. Depuis de nombreuses années, elle souffre. Elle est déjà fortement sanctionnée, car elle a perdu la garde de ses enfants. Elle souffre de ne plus avoir de contacts avec ses enfants. Le tribunal n'est saisi que d'une seule scène de coups et rien d'autre. »Jugement début mars.