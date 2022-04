Aussi étonnant que cela puisse paraître, Olivier n'avait pas bu ni consommé de produits stupéfiants quand il a pété les plombs, le 20 août 2018, au domicile de son épouse. Non, le quinquagénaire était à bout à la suite de nombreux problèmes privés. Après avoir passé la journée chez sa nièce, Olivier s'est rendu chez son épouse avant de passer à deux doigts d'être l'auteur d'un véritable drame.

D'après ses dires, il n'a pas apprécié que son ex-épouse ait changé d'avis sur la vente de la maison. « Nous avons eu une dispute qui a mal tourné. Elle ne voulait plus vendre la maison et j'avais besoin d'argent », confirme Olivier, qui a voulu « intimider » la victime en allant chercher un bidon d'essence dans le garage. « J'ai déversé de l'essence sur le sol de la cuisine, avant d'aller chercher un briquet et de jouer avec. »



Fort heureusement pour l'épouse, sa sœur est intervenue sur place et a sans aucun doute permis d'éviter l'irréparable en essayant de calmer la situation. « Elle a entendu sa sœur appeler à l'aide quand le prévenu a répondu au téléphone à sa place. C'est pour ça qu'elle s'est rendue sur les lieux », lance Me Defrance, avocat de la belle-sœur. La victime ne s'y trompe pas et remercie encore sa frangine. « Si ma sœur n'était pas venue à mon secours, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui », indique-t-elle émue au tribunal correctionnel. Grâce à cette intervention, l'épouse est parvenue à quitter l'habitation. Olivier, lui, confirme avoir porté des coups à sa belle-sœur et à son épouse en dehors de la maison.



Selon la substitute Marr, il existe un doute sur l'intention d'homicide d'Olivier. Doute qui doit profiter au prévenu. Une requalification de la tentative de meurtre en menaces par geste est donc requise. Pour les autres préventions établies sans problèmes, une peine de 4 ans de prison avec un éventuel sursis est sollicitée contre le prévenu, inconnu de la justice jusqu'à présent.



Pour Me Donatangelo, une suspension du prononcé représente une meilleure option pour son client. Jugement dans un mois.