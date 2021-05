Jugé par défaut, Christophe risque d’être condamné à un an de prison ferme. Et le beau-père semble continuer à se montrer violent, à en croire les nouvelles plaintes déposées.

Christophe devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Mais ce dernier ne s’est jamais présenté au palais de justice de Charleroi et est donc jugé par défaut…

Le 3 mai 2019, à Courcelles, Christophe et son beau-fils, mineur, se sont verbalement embrouillés à cause de la PlayStation. Carole, la compagne et mère de famille, est intervenue. « Il a voulu donner une fessée au mineur, mais sa mère s’est interposée. Elle a donc été repoussée », explique le parquet, seule partie à exposer les faits.

Par la suite, le jeune garçon a reçu un violent coup de poing à l’œil droit. Une médiation pénale avait été proposée à Christophe pour éviter une comparution en audience publique. « Il a presté un nombre d’heures pour la formation en gestion de la violence, mais il n’a pas suivi la thérapie de couple. »

En juillet 2020, de nouvelles plaintes ont été déposées contre Christophe pour des faits similaires. Le parquet a requis un an de prison ferme. Jugement le 1er juin.