Pour le tribunal et le parquet, la personnalité de Fabrice pose question. Malheureusement, personne n’aura l’occasion de confirmer son ressenti… Souffrant de polyarthrite rhumatoïde, Fabrice n’a pas daigné se déplacer ce mercredi devant le tribunal correctionnel. La gravité des faits qui lui sont reprochés aurait pourtant dû le pousser à comparaître.

Le parquet lui reproche d’avoir asséné deux gifles et menacé de tuer sa mère à un mois d’intervalle. En septembre 2019 et comme à son habitude dès qu’il boit, Fabrice appelle sa maman pour l’insulter. Et quand cette dernière se rend chez son fiston pour lui demander d’arrêter, Fabrice l’accueille en la giflant.

Un mois plus tard, Fabrice menace de la tuer elle et son mari en apprenant que sa mère souhaite porter plainte pour les deux gifles. Interrogé par des policiers, Fabrice n’est guère impressionné et réitère même ses menaces.

Le parquet requiert huit mois de prison, avec un sursis probatoire pour traiter sa dépendance à l’alcool. Jugement le 16 juin.