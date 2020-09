Caterpillar, Amazon, Apple, Thunder Power, et maintenant Legoland ? L'ancien site carolo, ou était installé Caterpillar jusqu'en 2016 et où les rumeurs d'implantations des grosses multinationales sont allées bon train ces dernières années, pourrait, à terme, accueillir un parc d'attraction Legoland, rapportent nos confrères du journal L'Echo.

Le terrain d'une centaine d'hectares - et la présence toute proche de l'aéroport et d'infrastructures routières et ferroviaires - conviendrait parfaitement au groupe britannique Merlin Entertainments, qui cherche à s'implanter dans le centre de l'Europe pour développer son activité, alors qu'il est déjà présent dans 25 pays et accueille 66 millions de visiteurs chaque année.

Une source cité par le journal L'Echo et présentée comme proche du dossier estime que le projet a "75% de chance d'aboutir". L'arrivée de Merlin Entertainments dans le Hainaut pourrait permettre la création de 800 à 1000 emplois direct dans la région.

300 millions d'euros

Reste désormais à passer l'étape des financements. Une levée de fonds pour financer le futur projet a été lancée cette semaine et la banque d'affaires Tandem Capital a été désignée. Pour un coût total estimé à 300 millions d'euros, le financement du projet sera mené conjointement par Merlin Capital, dont on assure qu'il serait prêt à poser 100 millions d'euros sur la table, la Région wallonne et la Sogepa, qui espère donc, en l'espace de 6 semaines, lever près de 200 millions d'euros.

Après les rumeurs et les déconvenues du passé, "rien n'est encore signé à ce jour", explique, toujours dans les colonnes de L'Echo, une autre source. Prudence donc.