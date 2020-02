Ca y est, cette fois c'est bon, l'égalité femmes-hommes est acquise? Dans les faits, pas du tout. Mais ça n'empêchera pas les Femmes de Mars de se réjouir de la mort de Pat Riarcat (1948-2020) le 8 mars prochain, pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Le mois de mars sera rythmé par les actions de la plateforme Femmes de Mars, à Charleroi et sa périphérie. Une vingtaine d'associations et de groupements citoyens militeront en commun pour la réduction des inégalités. Ca commencera le 5 mars, par une exposition à la Maison de la Laïcité dès 18h30, suivi d'un drink et d'un DJ set, pour se conclure le 27 avec une soirée à l'Eden. Le tout s'est construit autour d'une question simple : pourquoi est-ce encore nécessaire, en Belgique en 2020, d'être féministe?

Femmes artistes, de l'ombre, militantes, entrepreneuses, activites, expertes et citoyennes qui se battent au quotidien pour faire évoluer la société seront mises en avant à travers de nombreuses activités : projection de documentaires, représentations de spectacles seul en scène ou de théâtre, expositions, concerts, conférences, prises de paroles publiques. L'agenda précis est disponible sur https://femmesdemars.be/ et le hashtag #femmesdemars sera mis en avant sur les réseaux sociaux.

Et le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, elles et ils enterreront Pat Riarcat sur le marché de Charleroi. Un stand "pompes funèbres" sera placé sur le marché, place Charles II, avec une "roue des inégalités" en mode roue de la fortune et des militant-e-s qui iront à la rencontre des badauds pour récolter leurs inégalités.

Un cortège en fanfare, accompagné de discours publics sur la santé, l'éducation, les inégalités salariales et la précarité partira de Charles II à 11h précises pour se rendre sur la place du Manège, où Pat Riarcat sera enterré, avec ses inégalités. La cérémonie sera de plus en plus joyeuse pour fêter ça et tout le public est invité à participer.