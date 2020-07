C'était plus sobre pour cette édition de 2020 pour cause de pandémie, d'interdiction de rassemblements et puis avec 10.000 décès dus au covid-19 depuis le début d'année et une économie en berne, le moral n'est évidemment pas à la fête.

Cependant, dans l'esprit populaire, le 21 juillet est aussi synonyme de feu d'artifice. Il suffit de voir toutes les autres années à Bruxelles, où le ciel s'illumine systématiquement. C'est aussi le cas à Namur, Mons et Tournai par exemple, et dans toute une série de communes partout dans le pays. Courcelles, notamment, plus près de chez nous.

Mais... pas à Charleroi (...)