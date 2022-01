Grande expo photos au Centre d’action laïque: les clichés de 1955 de Jean-Philippe Charbonnier conservent tout leur impact.

C’est, de longue date, l’un des fils rouges de toute l’action du Centre d’Action Laïque de Charleroi, à la rue de France: amener le public le plus large à percevoir la différence et la singularité des êtres comme une richesse pour la collectivité plutôt que comme une tare à corriger ou une maladie à soigner. La citation, souvent attribuée au psychiatre Lucien Bonnafé, résume l’approche de la nouvelle exposition du CAL: "On mesure le degré de civilisation d’une société à la manière dont elle traite ses fous".