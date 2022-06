Comme chaque fin d’année au mois de juin, les élèves de 6ème primaire se retrouvent face à leurs copies pour le CEB. A Sainte-Marie Châtelet, le directeur, Denis Alaime et son équipe éducative ont décidé de mettre les petits plats dans les grands au propre comme au figuré. Durant toute la session, les élèves de 6ème sont cordialement invités à se présenter plus tôt à l’école afin d’intégrer l’espace VIP pour un copieux petit déjeuner entre petits camarades. "Leur proposer de venir déjeuner est un bon moyen de combattre le stress que certains peuvent ressentir. Il n’est pas toujours dû à eux. Parfois c’est la famille qui met la pression pour les examens et du coup certains élèves paniquent," explique le directeur.

La fin d’année, Denis Alaime la veut mémorable pour ses élèves c’est pourquoi, au terme des examens, il propose une remise des diplômes en grande pompe. Il y a deux ans par exemple, les jeunes diplômés ont eu la chance d’être conduits en limousine de luxe les amenant sur un tapis rouge afin d’y recevoir une petite coupette (sans alcool bien évidemment). Cette promet encore d’être mémorable avec une surprise pour les élèves et leur famille "si j’avais la possibilité d’avoir un hélicoptère je le ferais de suite. Je souhaite que le jour de remise des diplômes soit à jamais gravé dans leur mémoire."

Sainte-Marie s’est encore distingué cette année avec des nouveautés tournées vers les élèves et dont ils sont parties prenantes. Une bibliothèque secrète a été installée quelque part dans l’école. Sur le thème Harry Potter, les jeunes lecteurs sont plongés dans l’univers magique du sorcier. Là encore, la collaboration est de mise car tous les élèves sont les bienvenus et les 6ème accompagnés d’un parents assurant à tour de rôle l’accueil encadrent les plus petits.

Si la remise des CEB est prévue le 28 juin prochain à 18h, une porte ouverte sera également organisée ce même jour de 14h à 17h.