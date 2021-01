Pour les forces de police, la nuit du nouvel an est toujours mouvementée. Cette année aussi, note le chef de corps de la zone de police locale Châtelet/Aiseau-Presles/Farciennes.

"C'était plus mouvementé qu'au réveillon de Noël, on n'a heureusement pas de faits majeurs ni graves, mais les équipes n'ont pas chômé", explique Philippe Borza. "On a pas mal couru et joué au chat et à la souris, toute la nuit mais surtout aux alentours de minuit, notamment à cause des feux d'artifice." Personne n'a été verbalisé, mais il rapport des équipes de police soit présentes de façon bien visible pour décourager, soit présente de façon discrète pour verbaliser. "Le feu d'artifice en soi, même s'il est interdit, n'est pas problématique... mais les rassemblements de gens autour d'un tel événement le sont. Il fallait surveiller, pour éviter que les gens ne se retrouvent ensemble."

Quelques vols, cambriolages et tentatives de vols sont aussi à déplorer dans plusieurs habitations, surtout sur Châtelet et Farciennes, indique encore le chef de corps. Une personne ivre a été interpellée en fin de nuit pour ivresse sur la voie publique et non-respect du couvre-feu.

"Mais globalement, on peut noter qu'il y avait assez peu de monde dans les rues, je pense que les mesures ont été globalement bien respectées, j'en profite d'ailleurs pour féliciter toutes celles et ceux qui ont fait un effort considérable durant ces fêtes de fin d'année pour respecter les mesures sanitaires. J'espère que nous en tirerons tous profit dans les prochaines semaines", conclut Philippe Borza.