C'est grâce à la scène du 1er juin 2020, à Pont-à-Celles, que Salvator a pris conscience de la gravité de son comportement et qu'il a du mal à gérer son impulsivité. Ce jour-là, deux scènes de violence ont éclaté au sein du couple. La première dispute a eu lieu au matin, pour un motif futile. « Il y a eu des tensions dans notre relation durant la période Covid. Là, on avait revendu notre maison et on venait de s'installer. Elle a voulu imposer des règles, concernant les chiens, dès le début. Il y a eu des échanges verbaux avant un échange de coups », explique le quadragénaire. Salvator reconnaît avoir lancé ce qu'il trouvait sous sa main. Dans ce cas-ci, c'est un pain qui a atterri dans le visage de la victime.

Alors que chacun est allé de son côté pour calmer les choses, une seconde scène a éclaté au soir. Là aussi, il y a eu de nouveaux coups et la fille de la victime a également subi des coups de la part de son beau-père. Ce que conteste le prévenu. Même s'il évoque une chute, Salvator a bien détruit un GSM en l'éclatant au sol.



Pour le parquet, ce type de dossier pouvait être réglé en amont via une médiation pénale. Cela aurait permis à Salvator d'échapper à une comparution devant le tribunal correctionnel. Mais cette procédure n'a pas abouti. Une sanction doit donc être prononcée pour ce comportement violent. Une peine de 6 mois de prison, avec une mesure de faveur, est requise pour cet événement jugé ponctuel par le substitut du procureur.



Sans avocat, Salvator plaide une suspension probatoire et s'engage à poursuivre le suivi psychologique qu'il a entamé, juste après les faits, pour canaliser sa colère. Jugement le 13 mai.