Un jeu de chaises musicales met en péril le projet pédagogique de l'école.

C'est une véritable chape de béton qui vient de s'abattre sur l'Athénée Royale de Gilly. Un jeu de chaises musicales sur fond de nominations met en péril toute l'organisation d'une école qui avait pourtant réussi à redorer son blason et mettre les élèves au centre d'un projet pédagogique fort basé sur l'empathie et le dialogue.

Tout commence du côté d'un autre athénée, celui de Huy. Il y a 2 ans, le personnel ne supporte plus Anne Dupuis, la préfète. Elle était accusée de créer un climat détestable et des faits de harcèlement lui seraient également reprochés. Conséquence : la fédération Wallonie-Bruxelles l'envoie en mission pendant 2 ans comme inspectrice dans une école Européenne. Pour assurer la fonction vacante, c'est Cécile Gilles qui assure le poste de préfète bien qu'elle est nommée au poste de proviseur à l'Athénée Royale de Gilly. Elle n'occupera jamais la fonction pour laquelle elle a été nommée.

Du côté de l'établissement gillicien c'est Sébastien Piérart qui officie comme proviseur. Celui-ci est également nommé mais à Saint-Ghislain en tant que professeur de français.

Ce jeu de chaises musicales, bien que légal, ne plaît pas à tout le monde. Une fois Anne Dupuis de retour à son poste c'est Cécile Gilles qui doit partir et revenir à Gilly. De ce fait c'est l'actuel proviseur, Sébastien Piérat qui doit ressortir ses cours pour retourner à Saint-Ghislain.

Dans la salle des professeurs à Gilly, on est dépité de ces changements brusques en plein milieu d'année. Certains se rappellent même que c'est la troisième fois dans l'histoire de l'école qu'un jeu de domino remet en question l'organisation de l'école.

Mécontents, les enseignants envisageaient de suspendre les cours ce vendredi après-midi jusqu'à un énième rebondissement.

Cécile Gilles qui avait prévu de venir à Gilly, sa nouvelle affectation dès lundi, ne viendra pas car... elle est envoyée en remplacement à Dinant pour un mois.

Un mois de répit pour les enseignants qui pourront souffler et se concentrer sur leur projet pédagogique entièrement façonné autour d'un plan de pilotage misant pourtant sur une équipe stable.

"Je ne comprends pas ce qui est en train de se jouer, la préfète de Huy qui revient à 61 ans. Bien évidemment elle à le droit de continuer à travailler mais retourner dans un établissement où on n'est pas attendu ce n'est pas la chose la plus facile tant pour elle que pour les professeurs et les élèves," entend-on dans les couloirs.

"Même s'il n'est pas nommé ici, la fonction de proviseur est la clé de voûte d'une école. Il est le lien avec les élèves et les profs, le bras droit du préfet et il a mis toute une série de chose en place pour que l'école ait une meilleure image à l'extérieur. Comment peut-on demander à quelqu'un de redonner cours alors que cela fait 5 ans qu'il ne l'a plus fait. D'un autre côté, nous qui prônons le dialogue avec les élèves, il va falloir contrer toutes les rumeurs entourant le départ potentiel de leur proviseur."

Si tout le monde était censé prendre ses nouvelles (anciennes) fonctions ce lundi, les professeurs se sentent tout de même devant un fait accompli dont ils ne sont pas d'accord d'être juste des spectateurs. Les manches relevées, ils comptent se faire entendre par les plus hautes instances. En attendant, l'école se verrait bien avec un binôme de proviseurs : Cécile Gilles et Sébastien Piérart.