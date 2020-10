Un Aéropole et un aéroport qui tournent au ralenti ne font pas les affaires de l'hôtel, mais les idées sont là.

Véritable ville dans la ville, l'Hôtel Charleroi Airport du groupe Van Der Valk, subit de plein fouet la crise sanitaire actuel.

L'hôtel situé à Gosselies non loin de l'aéroport de Charleroi ou de l'Aéropole est le reflet de la baisse généralisées des activités humaines (économiques et touristiques.

Avec 7 implantations en Belgique, les différents sites subissent la crise de manière différentes.

A Gosselies, déjà en mars dernier, alors que le directeur, Ben Worhmann, lançait les festivités des 15 ans de l'établissement, il a dû tout annuler pour cause de confinement général. "Nous avons été prévenu en dernière minute et n'avons rien pu faire du tout. Nous avions pourtant tout mis en œuvre pour un bel anniversaire. Nous avons donc fêté cela entre nous et avons fait plaisir aux habitants du quartier."